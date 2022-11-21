Провальную Postal 3 сняли с продаж в Steam

В 2011 году «Акелла» и студия Trashmasters выпустили Postal 3 — продолжение культовой серии про Чувака из города Парадайз. Игру просто уничтожили фанаты и критики за огромное количество багов, сумбурный сюжет и очень скучный геймплей.

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Спустя 11 лет триквел неожиданно сняли с продаж в Steam. Оказывается, у проекта большие проблемы с активацией из-за антипиратской защиты. Недавние покупатели вовсю жалуются на то, что не могут активировать продукт на своём аккаунте, а поддержка на сайте давно не работает.

Судя по всему, Valve решила полностью прекратить продажи шутера из-за массовых жалоб пользователей. Такова незавидная судьба Postal 3.