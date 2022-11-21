Инсайдер показал ранний прототип мультиплеерной игры по Crash Bandicoot

Игровой историк и журналист Лиам Робертсон опубликовал на своём YouTube-канале ролик, посвящённый расследованию серии Crash Bandicoot и студии Toys For Bob.
Видео демонстрирует геймплей невыпущенного прототипа мультиплеерной игры Crash Bandicoot, о разработке которой уже давно ходят слухи. В ролике также можно увидеть ключевой арт проекта.
Изначально сообщалось, что проект под кодовым названием Wumpa League должны были выпустить в 2021 году. Однако этого не произошло по причине того, что специалистов из Toys For Bob привлекли к работе над Call of Duty: Warzone.
Сообщается, что Wumpa League представляла собой соревновательный многопользовательский проект с двумя командами, которым предстояло собирать Вампа-фрукты. Игра использовала движок и ассеты Crash Bandicoot 4: It's About Time, а также включала более открытые уровни. Персонажи могли перемещаться по такому окружению с помощью глайдера и атаковать соперников.
Локация, продемонстрированная в ролике, помещала героев на возвышенности, под которыми протекала токсичная вода. По мере прохождения уровень воды поднимался бы выше, заставляя команды искать более безопасные места.
Также Wumpa League должна была иметь большое количество скинов, которые можно было разблокировать и прокачивать.Робертсон надеется, что мультиплеерный проект Crash Bandicoot ещё может увидеть свет. По словам журналиста, ему удалось увидеть более актуальные и завершённые материалы по игры, в которых появлялся заявленный ранее персонаж Cat/Bat.