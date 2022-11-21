Инсайдер показал ранний прототип мультиплеерной игры по Crash Bandicoot

Игровой историк и журналист Лиам Робертсон опубликовал на своём YouTube-канале ролик, посвящённый расследованию серии Crash Bandicoot и студии Toys For Bob.

Фото: Игромания.ру Игромания.ру

Видео демонстрирует геймплей невыпущенного прототипа мультиплеерной игры Crash Bandicoot, о разработке которой уже давно ходят слухи. В ролике также можно увидеть ключевой арт проекта.

Изначально сообщалось, что проект под кодовым названием Wumpa League должны были выпустить в 2021 году. Однако этого не произошло по причине того, что специалистов из Toys For Bob привлекли к работе над Call of Duty: Warzone.

Сообщается, что Wumpa League представляла собой соревновательный многопользовательский проект с двумя командами, которым предстояло собирать Вампа-фрукты. Игра использовала движок и ассеты Crash Bandicoot 4: It's About Time, а также включала более открытые уровни. Персонажи могли перемещаться по такому окружению с помощью глайдера и атаковать соперников.

Локация, продемонстрированная в ролике, помещала героев на возвышенности, под которыми протекала токсичная вода. По мере прохождения уровень воды поднимался бы выше, заставляя команды искать более безопасные места.