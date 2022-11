Фанаты вспоминают оригинальный питч Mass Effect в честь ее 15-летия

Сначала Mass Effect должна была называться SFX. Позже предлагались и другие названия, некоторые из которых даже успели получить логтипы: The Epsilon Effect, Biowar, Element Zero, Element, The Oculon, The Optigon, Unearthed, Nebula: Guardians of the Citadel, Star Citadel и The Citadel.