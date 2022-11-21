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13 часов назад

Фанаты вспоминают оригинальный питч Mass Effect в честь её 15-летия

Игромания.ру

20 ноября первой Mass Effect исполнилось 15 лет. В честь этого события поклонники решили вспомнить оригинальный питч проекта, который был представлен Кейси Хадсоном, одним из создателей серии, ещё в 2003 году. Отметим, что это не новая информация, но предлагаем вновь с ней ознакомиться.

Фанаты вспоминают оригинальный питч Mass Effect в честь ее 15-летия
Фото: Игромания.руИгромания.ру

Сначала Mass Effect должна была называться SFX. Позже предлагались и другие названия, некоторые из которых даже успели получить логтипы: The Epsilon Effect, Biowar, Element Zero, Element, The Oculon, The Optigon, Unearthed, Nebula: Guardians of the Citadel, Star Citadel и The Citadel.

Одной из главных особенностей проекта должна была стать многопользовательская торговля. Она позволила бы игрокам «создавать мощные предметы, недоступные вне онлайн-торговли» и зарабатывать деньги с помощью «динамичной внутриигровой экономики». Согласно оригинальной концепции, человечество, которое только начинает исследовать галактику, было спроектировано расой создателей как «класс рабов» тысячелетия назад.

Стартовой локацией игры должна была стать Земля, а затем игрок переместился бы на космическую станцию Star City. С неё он мог бы устанавливать новые станции для «прыжков» по галактике.

Одна из идей сюжета вращалась вокруг Сарена, возглавляющего армию батарианцев. Последних затем заменили на гетов, а центральное место в сюжете заняла концепция борьбы между разумной органической и синтетической жизнями.

Напомним, что следующая игра во вселенной Mass Effect в настоящий момент находится на ранней стадии разработки. Ранее в этом месяце Bioware отпраздновала ежегодный «День N7» новым роликом, в котором пользователи смогли разобрать послание Лиары ТʼСони, а также услышали на фоне неизвестного гета.
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