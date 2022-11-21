Фанаты вспоминают оригинальный питч Mass Effect в честь ее 15-летия

20 ноября первой Mass Effect исполнилось 15 лет. В честь этого события поклонники решили вспомнить оригинальный питч проекта, который был представлен Кейси Хадсоном, одним из создателей серии, ещё в 2003 году. Отметим, что это не новая информация, но предлагаем вновь с ней ознакомиться.

Фото: Игромания.ру Игромания.ру

Сначала Mass Effect должна была называться SFX. Позже предлагались и другие названия, некоторые из которых даже успели получить логтипы: The Epsilon Effect, Biowar, Element Zero, Element, The Oculon, The Optigon, Unearthed, Nebula: Guardians of the Citadel, Star Citadel и The Citadel.

Одной из главных особенностей проекта должна была стать многопользовательская торговля. Она позволила бы игрокам «создавать мощные предметы, недоступные вне онлайн-торговли» и зарабатывать деньги с помощью «динамичной внутриигровой экономики». Согласно оригинальной концепции, человечество, которое только начинает исследовать галактику, было спроектировано расой создателей как «класс рабов» тысячелетия назад.

Стартовой локацией игры должна была стать Земля, а затем игрок переместился бы на космическую станцию Star City. С неё он мог бы устанавливать новые станции для «прыжков» по галактике.

Одна из идей сюжета вращалась вокруг Сарена, возглавляющего армию батарианцев. Последних затем заменили на гетов, а центральное место в сюжете заняла концепция борьбы между разумной органической и синтетической жизнями.