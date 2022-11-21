Игрок получил один год двойного опыта в Call of Duty: Modern Warfare 2

В начале ноября Activision официально объявила о сделке с Doritos и Mountain Dew. За то, что игроки покупают продукцию компаний, они могли получить в награду двойной опыт для Call of Duty: Warzone 2 и Call of Duty: Modern Warfare 2.

Фото: Чемпионат.com Чемпионат.com

Примечательно, что кому-то действительно удалось получить эту награду. Пользователь Reddit под ником CranberryCarney показал скриншот, на котором видно, что у него активен двойной опыт, — и это продлится целый год.

Чемпионат.com

Activision уже много лет сотрудничает с брендами продуктов питания и закусок, выдавая в награду игрокам двойной опыт, тем самым мотивируя активнее закупаться товарами различных компаний.