Team Ninja планирует перезапустить Ninja Gaiden и Dead or Alive

Судя по всему, Team Ninja планирует перезагрузку Ninja Gaiden и Dead or Alive в будущем. Сообщается, что об этом рассказал ведущий специалист студии Фумихико Ясуда во время G-Con x IGC.

Фото: Igromania.ru Igromania.ru

В финале своего выступления Ясуда показал слайд с изображениями Ninja Gaiden и Dead or Alive, а также подзаголовком: «Будущее Team Ninja — перезагрузка популярных серий». СМИ уже обратились за комментарием к владелице Team Ninja Koei Tecmo, но пока не получили ответа.

В прошлом Ясуда не раз заявлял о своём желании возродить Ninja Gaiden. В одном из интервью изданию VGC он рассказал о том, что у студии пока нет планов на новую часть серии, но к ней точно хотят вернуться.

А в начале этого года Ясуда выразил готовность передать разработку новой игры на аутсорсинг, отметив, что качество проекта в таком случае должно стоять на первом месте.