Назван возможный год выхода новой части Tomb Raider

Новая часть Tomb Raider может выйти уже в следующем году. Об этом сообщили разработчики из Crystal Dynamics отметив, что разработка игры идет хорошо, и они планируют поделиться свежими наработками в ближайшее время.
Генеральный директор Crystal Dynamics Фил Роджерс отметил, что они пока не публикуют никакой информации об игре, однако, поделятся новостями о проекте при первой же возможности. Также он отметил, что игра создается на игровом движке Unreal Engine 5, что позволяет реализовать все задумки.
По слухам, новая часть станет связующим звеном между оригинальными играми и новой трилогией. Однако, вполне возможно, что это будет новая игра, которая больше раскроет франшизу и добавит новых героев. Релиз новой части Tomb Raider ожидается на PC, PlayStation 5 и Xbox Series X.