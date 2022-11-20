Назван возможный год выхода новой части Tomb Raider

Новая часть Tomb Raider может выйти уже в следующем году. Об этом сообщили разработчики из Crystal Dynamics отметив, что разработка игры идет хорошо, и они планируют поделиться свежими наработками в ближайшее время.

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Генеральный директор Crystal Dynamics Фил Роджерс отметил, что они пока не публикуют никакой информации об игре, однако, поделятся новостями о проекте при первой же возможности. Также он отметил, что игра создается на игровом движке Unreal Engine 5, что позволяет реализовать все задумки.