Игрок в Call of Duty: Modern Warfare 2 достиг максимального уровня без убийств

Блогер ThatFriendlyGuy умудрился достигнуть максимального 55 уровня в мультиплеере Call of Duty: Modern Warfare 2 без единого убийства. На достижение такого впечатляющего результата у игрока ушло 24 часа или 138 матчей. Он в основном играл в режимах Kill Confirmed, где нужно собирать жетоны с павших врагов, и Hardpoint — там необходимо захватывать точки.