Игрок в Call of Duty: Modern Warfare 2 достиг максимального уровня без убийств

Блогер ThatFriendlyGuy умудрился достигнуть максимального 55 уровня в мультиплеере Call of Duty: Modern Warfare 2 без единого убийства. На достижение такого впечатляющего результата у игрока ушло 24 часа или 138 матчей. Он в основном играл в режимах Kill Confirmed, где нужно собирать жетоны с павших врагов, и Hardpoint — там необходимо захватывать точки.
Чтобы набирать больше очков и быстрее качаться, ThatFriendlyGuy использовал перк, позволяющий сбрасывать членам команды боеприпасы, и применял БПЛА и сбивал вражеские беспилотники.
ThatFriendlyGuy — фанат таких челленджей. Раннее он наиграл в хардкорную Escape From Tarkov 710 часов без единого убийства.
Недавно запустили бесплатную королевскую битву Call of Duty: Warzone 2. Игра отлично стартовала, при этом пользователи остались недовольны большим количеством багов, плохой оптимизацией и частыми вылетами на ПК.