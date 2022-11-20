Разработчики Gotham Knights трудятся над новой AAA-игрой для консолей

Создатели Gotham Knights из WB Games Montreal продолжают трудиться над новой масштабной игрой, на что указывают вакансии, которые открыли разработчики.
В частности, студии требуется старший концепт-художник для создания персонажей, и в описании вакансии упоминается «готовящийся AAA-проект для консолей». Увы, других подробностей игры пока что нет. В начале года предполагалось, что это может быть игра про Супермена или Лигу справедливости.
Вероятно, если сейчас команда WB Games Montreal ищет концепт-художника, до релиза игры пройдёт ещё немало времени — вероятно, несколько лет. В конце концов, между Batman: Arkham Origins и Gotham Knights, которую очень неоднозначно встретили критики и игроки, предыдущим и недавно вышедшим творением студии, прошло девять лет.