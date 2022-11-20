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6 часов назад

Разработчики Gotham Knights трудятся над новой AAA-игрой для консолей

Игромания.ру

Создатели Gotham Knights из WB Games Montreal продолжают трудиться над новой масштабной игрой, на что указывают вакансии, которые открыли разработчики.

Разработчики Gotham Knights трудятся над новой AAA-игрой для консолей
Фото: Игромания.руИгромания.ру

В частности, студии требуется старший концепт-художник для создания персонажей, и в описании вакансии упоминается «готовящийся AAA-проект для консолей». Увы, других подробностей игры пока что нет. В начале года предполагалось, что это может быть игра про Супермена или Лигу справедливости.

Вероятно, если сейчас команда WB Games Montreal ищет концепт-художника, до релиза игры пройдёт ещё немало времени — вероятно, несколько лет. В конце концов, между Batman: Arkham Origins и Gotham Knights, которую очень неоднозначно встретили критики и игроки, предыдущим и недавно вышедшим творением студии, прошло девять лет.

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