Россияне раскупили FIFA и другие игры о футболе накануне ЧМ-2022 в Катаре

За месяц в России в разы вырос спрос на футбольные симуляторы FIFA и PES. Эксперты связывают это с желанием россиян быть причастными к чемпионату мира по футболу в Катаре. Об этом сообщают “Известия” со ссылкой на ритейлеров.

Фото: Ferra.ru Ferra.ru

Так, россияне в октябре и начале ноября купили почти в четыре раза больше дисков с FIFA и в три раза больше дисков с PES, чем за аналогичный период прошлого года (и это с учетом того, что разработчик первой EA ушли с российского рынка). Об этом поведала пресс-служба Ozon.

Больше всего покупатели на Ozon предпочитали новый релиз — FIFA 23. Чаще всего ее покупают владельцы приставок PlayStation, следом идут владельцы Xbox и Nintendo Switch.

Пик интереса к новинке пришелся на последние две недели в преддверии крупного футбольного турнира — спрос увеличился в 2,5 раза относительно первых двух недель после старта продаж …. Наиболее популярной FIFA 23 оказалась у владельцев консолей PlayStation 4, на эту платформу пришлось порядка 60% заказов, доля PlayStation 5 составила порядка 25%, еще 15% заняли диски для консолей Xbox Андрей Петров Специалист пресс-службы "М.Видео – Эльдорадо"

“Известия” опросили экспертов, чтобы понять причину такого большого спроса. Так, по мнению редактора VK Play Медиа Георгия Ядвидчука, все дело в чемпионате мира по футболу, который в этом году пройдет в Катаре: