В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+8° в 
USD 60.74EUR 62.12
Войти в почту
10 часов назад

Скин для AK-47 в CS:GO продают за 27 млн рублей

Чемпионат.comиещё 1

CS:GO — популярный соревновательный шутер, в котором можно не только стрелять, но и развить собственный бизнес благодаря продаже и покупке скинов на оружие. В CS:GO они не влияют ни на что и определяют лишь внешний вид пушки, но даже за эту привилегию игроки готовы отдавать сотни тысяч.

Скин для AK-47 в CS:GO продают за 27 млн рублей
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Одним из таких новых скинов стал облик 661 ST MW 4xTT holo для AK-47. Его хотят продать за $ 447 тыс. (примерно 27 млн рублей). Такая высокая цена обусловлена четырьмя наклейками Titan Holo. Каждая из них продаётся за $ 60 тыс. Также в этом AK-47 есть счётчик убийств StatTrak и состояние «немного поношенное».

Продавец скина под ником Luksusbums купил его в 2021 году за $ 150 тыс. Сейчас он хочет продать ещё почти в три раза дороже. Если Luksusbums продаст скин, то это будет один из самых дорогостоящих предметов, проданных в истории шутера.

Игры,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители