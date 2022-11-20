Создатели God of War: Ragnarok разозлили женщину-разработчицу

Разработчица God of War: Ragnarok Джессика Мао пожаловалась в Twitter на то, что Santa Monica Studio не добавила ее имя в финальные титры к игре. Об этом сообщает издание DTF, ссылаясь на записи Мао в упомянутой соцсети.

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Отмечается, что Мао выступала в роли одного из продюсеров God of War: Ragnarok и отвечала за аранжировку музыки в нескольких сценах, одной из которых является бой Кратоса и Тора в прологе.

По словам разработчицы, на вопрос о причинах отсутствия своего имени в титрах в Santa Monica Studio ей ответили, что она не прошла некий «минимальный критерий». При этом в студии не уточнили, что это за критерий вообще и как его можно было пройти. Судя по всему, Мао также намекнули, что с выходом апдейтов для God of War: Ragnarok ее имя вряд ли появится в титрах.

В финале короткого треда Джесика Мао призвала игровые студии к тому, чтобы они указывались в титрах имена всех причастных к разработке проектов людей. По ее мнению, это является справедливым и логичным решением.