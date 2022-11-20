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13 часов назад

Следующей игрой создателя Mortal Kombat будет Mortal Kombat&nbsp;12 или Injustice&nbsp;3

Игромания.руиещё 2

Эд Бун, творческий руководитель NetherRealm, ответил на вопрос одного из пользователей, попросившего намекнуть на его следующую игру. И создатель Mortal Kombat и Injustice сообщил, что это будет или Injustice 3, или Mortal Kombat 12.

Названа следующая игра создателя Mortal Kombat
Фото: Игромания.руИгромания.ру

Забавно, что ещё в феврале Эд Бун намекал, что следующей игрой NetherRealm будет не Mortal Kombat 12 или Injustice 3, а, скорее, что-то новое. Но тогда он не раскрывал подробности. Так или иначе, но Бун уже предлагал игрокам в качестве альтернативы Mortal Kombat и Injustice игру по лицензии Marvel или же проект Marvel vs DC. Именно последний и победил в опросе.Слухи касательно Injustice 3 ходят уже несколько лет, а если говорить о MK12, в начале года продюсер NetherRealm случайно подтвердил разработку файтинга. Так или иначе, но ждём полноценного анонса!

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