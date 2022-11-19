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19 ноября

Кроссплей в Warhammer 40K: Darktide пока что не обещают

Игромания.ру

Близится релиз кооперативного боевика Warhammer 40,000: Darktide: на РС игра будет доступна 30 ноября, на Xbox она появится позже. И студия Fatshark подтвердила, что на момент релиза не планируются кроссплатформенные возможности.

Кроссплей в Warhammer 40K: Darktide пока что не обещают
Фото: Игромания.руИгромания.ру

Разработчики заявили, что понимают ценность кроссплея между различными платформами — Xbox и PC, а также Steam и Game Pass. Но пока что они изучают эту идею, так что с первого дня у игроков не будет возможности объединиться с друзьями с других платформ.

Пока что неизвестно, появятся ли в конце концов кроссплей и перекрёстное сохранение. Что-либо определённое мы сможем узнать наверняка лишь после выхода Warhammer 40,000: Darktide на Xbox. Вдобавок разработчики наверняка будут смотреть на размеры постоянной базы игроков.

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