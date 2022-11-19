VK хочет выпустить свой игровой движок к концу 2025 года

Как пишет «Коммерсантъ», VK планирует создать свой игровой движок к концу 2025 года — примерно тогда же на нём хотят выпустить первую игру. При этому разработку планируют начать в январе 2023 года.

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«Прототип визуализатора, то есть компонента, предназначенного для генерирования графики, VK планирует выпустить к сентябрю 2023 года, а на апрель—декабрь 2025 года намечен выпуск демонстрационной игры».

При этом компания будет финансировать создание движка (ожидается, что разработка потребует 2,8 млрд рублей) без привлечения бюджетных средств (хотя ранее СМИ сообщали, что VK запрашивала субсидии), а доходы будут получать за счёт того, что у движка будет в том числе платная версия.

Соответственно, VK рассчитывает продавать лицензии на его платную версию (в том числе по подписке), а также выпускать платные дополнения и оказывать платные услуги, связанные с движком. Бесплатная же версия «будет выпускаться с задержкой».VK полагает, что движком будут пользоваться не только разработчики игр, но и, например, образовательные учреждения, а также компании вроде «Сбербанка», «Ростеха» и МТС.