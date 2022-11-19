Создатели ремейка «Готики» показали обновленных гоблинов

«Эти коварные маленькие существа могут досаждать даже закалённым искателям приключений. А для неопытных воинов они могут стать причиной гибели! Гоблины способны быстро окружить вас и напасть все разом, вооруженные дубинами, старыми ржавыми мечами или всем, что попадется им под руку!»

Ремейк «Готики» разрабатывают для PS5, Xbox Series и PC. Точной даты релиза у проекта пока нет. В прошлом разработчики пообещали, что будут верны духу оригинала, хотя и обновят отдельные механики. В августе был опубликован новый трейлер ремейка, и фанаты успели сравнить его с оригиналом.Кроме того, в сентябре разработчики показали обновлённые локации и доспехи персонажей.