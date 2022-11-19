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19 ноября

Создатели ремейка «Готики» показали обновлённых гоблинов

Игромания.ру

Создатели ремейка «Готики» показали обновлённый вид гоблинов, опубликовав изображение с существами, «пирующими» возле костра. И вот как их описывают разработчики:

Создатели ремейка «Готики» показали обновленных гоблинов
Фото: Игромания.руИгромания.ру

«Эти коварные маленькие существа могут досаждать даже закалённым искателям приключений. А для неопытных воинов они могут стать причиной гибели! Гоблины способны быстро окружить вас и напасть все разом, вооруженные дубинами, старыми ржавыми мечами или всем, что попадется им под руку!»

Ремейк «Готики» разрабатывают для PS5, Xbox Series и PC. Точной даты релиза у проекта пока нет. В прошлом разработчики пообещали, что будут верны духу оригинала, хотя и обновят отдельные механики. В августе был опубликован новый трейлер ремейка, и фанаты успели сравнить его с оригиналом.Кроме того, в сентябре разработчики показали обновлённые локации и доспехи персонажей.

Для сравнения, так выглядели гоблины в оригинальной «Готике», вышедшей в 2001 году.

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