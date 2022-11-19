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19 ноября

Халява в Star Citizen и PETA встала на защиту Гарма

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* В Star Citizen стартовала очередная интергалактическая выставка Intergalactic Aerospace Expo 2952. Что означает демонстрацию более 120 звездолетов и наземных машин от внутриигровых производителей. И не только лишь демонстрацию, но и бесплатные полеты для игроков в течение 13 дней, которые выставка будет продолжаться. Причем любых игроков, даже тех, которые не заплатили за Star Citizen ни копейки. Опять заманивают, короче. * Популярная в определенных кругах правозащитная организация PETA (защищает права животных) решила выпендрится и напомнить о себе через крайне популярную видеоигру God of War Ragnarok. Твиттер организации посокрушался об участи пса Гарма, того самого гигантского четвероногого, который посажен на цепь у входа в Хельхейм охранять мир мертвых от непрошенных гостей. По мнению PETA, Гарм подобного издевательского отношения к себе не заслужил и вообще няшка. А те, кто его на цепь посадил (конкретно Тюр), были сильно неправы. Что характерно, многие игроки претензии PETA возмутились и посоветовали организации защищать права реальных животных и не лезть в древнескандинавскую мифологию.

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