Blizzard отключила защиту в России. Она нужна в Call of Duty и Overwatch 2

В соответствии с предыдущими мерами по ограничению, возможность подключения SMS номера для игроков из этого региона была отключена. Это дополнительно ограничивает доступ к некоторым функциям в играх Battle.net. Я понимаю, что это неприятная новость, но у службы поддержки нет комментариев по этому поводу, всю информацию вы можете найти по ссылке выше.