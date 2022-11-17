PS5 теряет позиции в рейтинге перекупов

Старт продаж PS5 в России многие наверняка запомнили по перекупщикам, которые продавали консоль за бешенные деньги. Несмотря на это, консоли покупали даже втридорога, поскольку всем поскорее хотелось поскорее опробовать новое устройство Sony.
С тех пор прошло два года, а интерес перекупщиков к PS5 постепенно падает. Об этом стало известно благодаря анализу Netacea. Согласно данным, PS5 впервые с ноября 2020 года не входит в тройку предметов, которые перекупщики чаще всего продают. Несмотря на это, PS5 находится на четвёртой позиции. Интерес к консоли есть, но он уже поубавился.
Топ вещей, в которых заинтересованы перекупщики
Также в Netacea отметили, что стоимость консоли при перепродаже осталась почти той же — она уменьшилась лишь на 2%. Сейчас купить PS5 в России можно намного легче, чем два года назад.