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1 час назад

Перекупы теряют интерес к PS5

Чемпионат.com

Старт продаж PS5 в России многие наверняка запомнили по перекупщикам, которые продавали консоль за бешенные деньги. Несмотря на это, консоли покупали даже втридорога, поскольку всем поскорее хотелось поскорее опробовать новое устройство Sony.

PS5 теряет позиции в рейтинге перекупов
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

С тех пор прошло два года, а интерес перекупщиков к PS5 постепенно падает. Об этом стало известно благодаря анализу Netacea. Согласно данным, PS5 впервые с ноября 2020 года не входит в тройку предметов, которые перекупщики чаще всего продают. Несмотря на это, PS5 находится на четвёртой позиции. Интерес к консоли есть, но он уже поубавился.

Топ вещей, в которых заинтересованы перекупщики

  • Шлёпанцы Adidas Yeezy Slide Bone
  • Кроссовки Nike Dunk Low Panda
  • Карты Panini Donruss Optic Football
  • PlayStation
  • Кроссовки Jordan 1 Retro Low OG UNC

Также в Netacea отметили, что стоимость консоли при перепродаже осталась почти той же — она уменьшилась лишь на 2%. Сейчас купить PS5 в России можно намного легче, чем два года назад.

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