PS5 теряет позиции в рейтинге перекупов

Старт продаж PS5 в России многие наверняка запомнили по перекупщикам, которые продавали консоль за бешенные деньги. Несмотря на это, консоли покупали даже втридорога, поскольку всем поскорее хотелось поскорее опробовать новое устройство Sony.

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С тех пор прошло два года, а интерес перекупщиков к PS5 постепенно падает. Об этом стало известно благодаря анализу Netacea. Согласно данным, PS5 впервые с ноября 2020 года не входит в тройку предметов, которые перекупщики чаще всего продают. Несмотря на это, PS5 находится на четвёртой позиции. Интерес к консоли есть, но он уже поубавился.

Топ вещей, в которых заинтересованы перекупщики

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