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1 час назад

Что говорят про Pokemon Scarlet & Violet — новых «Покемонов» в открытом мире

Мария Иванова

18 ноября состоится релиз Pokemon Scarlet & Violet — новой части легендарного сериала о карманных монстрах и их тренерах. Предыдущая игра в кои-то веки ощутимо встряхнула привычную формулу франшизы за счет полноценного открытого мира, и Scarlet & Violet продолжает развивать эту идею. Игроку предстоит стать учеником престижной академии в регионе Палдея, дружить с одноклассниками и учителями, а также изучать земли региона в поисках новых покемонов… Правда, мнения критиков разделились. Некоторые хвалят Scarlet & Violet за современный взгляд на традиционный геймплей Pokemon, тогда как другие утверждают, что, на фоне серьезных технических проблем, открытый мир не так уже впечатляет.

Выходит новая игра про "Покемонов" - что говорят критики
Фото: NintendoNintendo
  • Жанр: RPG
  • Разработчик: Game Freak
  • Издатель: Nintendo
  • Дата выхода: 18 ноября 2022 года
  • Платформы: Nintendo Switch
Видео дня

GameSpot

Несмотря на то, что сырая презентация и визуальные проблемы немного сдерживают проект, Scarlet & Violet все еще можно назвать лучшими Pokemon за многие годы. Они развивают открытый мир и свободу действий предыдущей части вдумчивыми, необычными способами, при этом сохраняя глубину игрового процесса, которой славится франшиза.

PC Mag

Pokemon Scarlet & Violet совершили огромный прыжок вперед в плане геймдизайна. Благодаря урокам, извлеченных из прошлых выпусков серии, они предлагают по-настоящему открытый мир, который каждый игрок сможет исследовать в своем темпе. Разработчики не решились кардинально изменить формулу, из-за чего просторная песочница ощущается не так хорошо, как могла бы, но, тем не менее, попытка получилась достойной.

Nintendo

Eurogamer

Pokemon Scarlet & Violet предлагает интересный геймплей в открытом мире и любопытных новых покемонов, однако новый регион, несмотря на свои размеры, всегда ощущается слегка пустым, да и выглядит не очень — Nintendo Switch способна на большее. Если бы игра получила больше времени и полировки, то, возможно, проект оправдал бы амбиции разработчиков и надежды фанатов, но не в этот раз.

Polygon

Если отвлечься от мелочей, то Pokemon Scarlet & Violet — вполне компетентный выпуск серии, который рассказывает одну из самых интересных историй во франшизе. Но предыдущая часть, при всех своих недочетах, производила более теплое впечатление. Да, она совершала ошибки, но в то же время исправляла многие другие — и как раз этого новинке не хватает. Остается лишь надеяться, что Scarlet & Violet послужит хорошей базой для будущих игр серии.

Nintendo
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