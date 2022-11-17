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1 час назад

Новый патч для A Plague Tale: Requiem заметно повысил FPS на ПК и консолях

Чемпионат.com

Недавно для A Plague Tale: Requiem вышел первый крупный патч — как оказалось, он действительно помог хотя бы частично исправить одну из главных проблем приключения, а именно плохую производительность. Как отмечают в Digital Foundry, общая производительность выросла до 35% — причём на всех платформах.

Для A Plague Tale: Requiem вышел первый крупный патч
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

К примеру, на PS5 в сцене, где было 24 кадра в секунду, после обновления стала 32 кадра (это в режиме с ограничением на 40 FPS). То есть при стандартной работе с ограничением на 30 FPS игра в среднем вообще не должна опускаться ниже.

DIGITAL FOUNDRY | FOCUS

В целом это действительно хорошие новости, поскольку в нашем обзоре мы в первую очередь ругали именно оптимизацию — она была плохой, а работа оказывалась нестабильной.

A Plague Tale: Requiem вышла около месяца назад на PS5, Xbox Series и ПК. Это одна из немногих игр, которая создавалась именно для новых консолей.

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