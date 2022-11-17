Для Batman: Arkham City GOTY выпустили масштабный набор HD-текстур

Arkham City Redux весит 4,5 ГБ и содержит более тысячи улучшенных текстур. Набор также имеет полную поддержку DirectX 11 и простой процесс установки. Arkham City Redux обновляет визуальные эффекты персонажей и окружения, при этом сохраняя оригинальную эстетику игры.

Скачать набор можно здесь. Ниже также можно ознакомиться с несколькими сравнительными скриншотами и специальным роликом, приуроченным к релизу.