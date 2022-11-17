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18 минут назад

Моддеры выпустили для Batman: Arkham City GOTY масштабный набор HD-текстур

Игромания.ру

Энтузиасты выпустили финальную версию масштабного набора HD-текстур для Batman: Arkham City — Game of the Year Edition.

Для Batman: Arkham City GOTY выпустили масштабный набор HD-текстур
Фото: Igromania.ruIgromania.ru

Arkham City Redux весит 4,5 ГБ и содержит более тысячи улучшенных текстур. Набор также имеет полную поддержку DirectX 11 и простой процесс установки. Arkham City Redux обновляет визуальные эффекты персонажей и окружения, при этом сохраняя оригинальную эстетику игры.

Скачать набор можно здесь. Ниже также можно ознакомиться с несколькими сравнительными скриншотами и специальным роликом, приуроченным к релизу.

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