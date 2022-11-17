Китайский партнер Activision оскорбил Котика из-за отключения игр Blizzard

Как геймер, который провел 10 тыс. часов в мирах Азерота, StarCraft и Overwatch, я чувствую себя ужасно, поскольку в следующем году не смогу поиграть со своей учётной записи. Однажды, когда можно будет рассказать о том, что произошло на самом деле, разработчики и геймеры получат совершенно новое понимание того, какой урон может нанести один придурок.