Китайский партнер Activision оскорбил Котика из-за отключения игр Blizzard

Сегодня стало известно, что Blizzard и китайская компания NetEase не смогли договориться о дальнейшем сотрудничестве. Это привело к тому, что Overwatch, World of Warcraft, StarCraft и другие тайтлы Blizzard не будут запускаться в Китае в январе 2023 года.

NetEase и Blizzard не смогли договориться, однако World of Warcraft: Dragonflight, Hearthstone: March of the Lich King и второй сезон Overwatch 2 в Китае запустят, но всё это будет отключено в январе.