В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+2° в 
USD 60.35EUR 62.67
Войти в почту
1 час назад

Игроки ругают Call of Duty: Warzone&nbsp;2 за вылеты, баги и другие проблемы

Игромания.ру

Вчера состоялся релиз бесплатной королевской битвы Call of Duty: Warzone 2, но игроки встретили её довольно прохладно. В Steam, к примеру, у игры только 44% из 2,452 обзоров положительные.Многие ругают Warzone 2 за большое количество технических проблем, которые выражаются в невозможности запустить игру, частых вылетах, багах, плохой оптимизации и не только.

Игроки ругают новую Call of Duty: Warzone 2.0
Фото: Игромания.руИгромания.ру

Пользователи также жалуются на новый режим DMZ. Его называют «практически неиграбельным» в текущем состоянии, а также совершенно непохожим на Escape from Tarkov, с которой DMZ постоянно сравнивали ещё до релиза.

Кроме того, в Warzone 2 был обнаружен баг, который моментально убивает тяжелораненных игроков, упавших на землю, без возможности возрождения. Похоже, что разработчики из Raven Software уже знают о возникшей проблеме, отметив её на официальной доске игры в Trello. Когда именно будет исправлен баг — неизвестно.

А ещё некоторые игроки сообщают об ошибке, которая не даёт приглашать друзей в игру, выкидывает обратно в главное меню и блокирует список друзей.

При этом определённых успехов достигла Call of Duty: Modern Warfare II, чей второй сезон стартовал вместе с релизом Warzone 2. Пиковый онлайн игры вырос до 452,281 пользователей.

В настоящий момент Modern Warfare II занимает третье место в списке самых популярных игр по текущему количеству игроков, уступая только Counter-Strike: Global Offensive и Dota 2.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители