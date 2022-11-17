Игроки ругают новую Call of Duty: Warzone 2.0

Вчера состоялся релиз бесплатной королевской битвы Call of Duty: Warzone 2, но игроки встретили её довольно прохладно. В Steam, к примеру, у игры только 44% из 2,452 обзоров положительные.Многие ругают Warzone 2 за большое количество технических проблем, которые выражаются в невозможности запустить игру, частых вылетах, багах, плохой оптимизации и не только.

Пользователи также жалуются на новый режим DMZ. Его называют «практически неиграбельным» в текущем состоянии, а также совершенно непохожим на Escape from Tarkov, с которой DMZ постоянно сравнивали ещё до релиза.

Кроме того, в Warzone 2 был обнаружен баг, который моментально убивает тяжелораненных игроков, упавших на землю, без возможности возрождения. Похоже, что разработчики из Raven Software уже знают о возникшей проблеме, отметив её на официальной доске игры в Trello. Когда именно будет исправлен баг — неизвестно.

А ещё некоторые игроки сообщают об ошибке, которая не даёт приглашать друзей в игру, выкидывает обратно в главное меню и блокирует список друзей.

При этом определённых успехов достигла Call of Duty: Modern Warfare II, чей второй сезон стартовал вместе с релизом Warzone 2. Пиковый онлайн игры вырос до 452,281 пользователей.