Вышел новый "Симулятор козла": что говорят критики

К сегодняшнему релизу Goat Simulator 3 на PS5, Xbox Series и PC журналисты поделились своими впечатлениями о безумном проекте о приключениях козы. И вот какие у игры средние баллы:
Opencritic — 71 из 100 (20 рецензий);
Для сравнения, у первой части баллы были ещё ниже: от 53 для Xbox One-версии.
Журналисты, ставящие Goat Simulator 3 наивысшие оценки, а это 8 из 10, радуются, что игра стала заметно безумнее первой части. Например, автор IGN называет игру «эволюцией идиотизма», на которую он и надеялся. При этом добавляя, что Goat Simulator 3 далеко не идеальна: ей не хватает и полировки, и глубины, и хорошего повествования. Что не мешает, впрочем, просто получать удовольствие, отключив голову.
Куда более критически настроенные журналисты, хваля возможность играть с друзьями, отмечают, что это всё та же первая часть, разве что чуть более амбициозная. Хотя она могла бы быть и интереснее.
А увидеть, как выглядит Goat Simulator 3, можно в свежем ролике с 16 минутами геймплея из начала игры. Отсылки и безумие прилагаются!