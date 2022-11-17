Вышел новый "Симулятор козла": что говорят критики

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1 час назад

От 69 и выше: журналисты встретили Goat Simulator 3 теплее, чем первую часть

Игромания.ру

К сегодняшнему релизу Goat Simulator 3 на PS5, Xbox Series и PC журналисты поделились своими впечатлениями о безумном проекте о приключениях козы. И вот какие у игры средние баллы:

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Фото: Игромания.руИгромания.ру

Opencritic — 71 из 100 (20 рецензий);

  • Metacritic, версия для PS5 — 69 из 100 (10 рецензий);
  • Metacritic, версия для Xbox Series — 80 из 100 (5 рецензий);
  • Metacritic, версия для PC — 69 из 100 (4 рецензии).

Для сравнения, у первой части баллы были ещё ниже: от 53 для Xbox One-версии.

Журналисты, ставящие Goat Simulator 3 наивысшие оценки, а это 8 из 10, радуются, что игра стала заметно безумнее первой части. Например, автор IGN называет игру «эволюцией идиотизма», на которую он и надеялся. При этом добавляя, что Goat Simulator 3 далеко не идеальна: ей не хватает и полировки, и глубины, и хорошего повествования. Что не мешает, впрочем, просто получать удовольствие, отключив голову.

Куда более критически настроенные журналисты, хваля возможность играть с друзьями, отмечают, что это всё та же первая часть, разве что чуть более амбициозная. Хотя она могла бы быть и интереснее.

А увидеть, как выглядит Goat Simulator 3, можно в свежем ролике с 16 минутами геймплея из начала игры. Отсылки и безумие прилагаются!

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