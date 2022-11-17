Пять лучших сборок оружия для Warzone 2

На днях состоялся релиз Warzone 2, и тысячи игроков со всего мира принялись искать ответ на главный вопрос: какая экипировка поможет выиграть. Грамотный подбор разгрузки и оружия крайне важен, в том числе из-за того, что теперь во время матчей игроки могут покупать в магазинах только одно основное оружие. Портал rockpapershotgun.com составил подборку мощных разгрузок для Warzone 2.
Отличная разгрузка для перестрелок на дальних дистанциях, которые нередко случаются в Warzone 2. Victus XMR — лучшая снайперская винтовка за счет высокого урона на больших дистанциях. Если взять к ней в пару точную штурмовую винтовку STB 556, то вы получите весьма универсальный комплект снаряжения, сохраняющий эффективность на любой дистанции.
Если вы хотите собрать чуть более мобильную разгрузку, способную покрывать средние и длинные дистанции, можно попробовать это сочетание: оно жертвует толикой огневой мощи ради скорости. SP-R 208 выполняет роль мощной, но комфортной и легкой снайперской винтовки, которая вполне может поражать цели на расстоянии нескольких сотен метров. FSS Hurricane же может составить конкуренцию штурмовым винтовкам в плане точности на средних дистанциях, параллельно повышая мобильность игрока.
M4 — крайне гибкая в плане персонализации штурмовая винтовка, которую можно настроить, наверное, под любую ситуацию. Для Warzone 2, конечно же, подойдет конфигурация, рассчитанная средние и дальние дистанции. Она вряд ли сможет перестрелять снайперские винтовки, но все равно хорошо проявит себя. А в пару к универсальному оружию можно взять узко специализированное: например, Expedite 12 — лучший дробовик в игре.
MCPR-300 немного проигрывает Victus XMR в плане огневой мощи, но взамен предлагает лучшую эргономику и мобильность, что позволяет снайперской винтовке сохранять эффективность на средних дистанциях. Для столкновений на ближних подойдет Kastov 762, настроенный для максимального контроля отдачи.
Raal MG — однозначно лучший пулемет в Warzone 2. Он мощный, неожиданно точный и комфортный при стрельбе на больших дистанциях, если правильно его настроить. Отличным компаньоном для него станет Fennec 45: самое скорострельное оружие в игре и одно из самых легких. Этот ПП — идеальный кандидат для перестрелок в тесных пространствах.