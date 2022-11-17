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1 час назад

Пять лучших сборок оружия для Warzone 2.0: loadouts профессионалов

Мария Иванова

На днях состоялся релиз Warzone 2, и тысячи игроков со всего мира принялись искать ответ на главный вопрос: какая экипировка поможет выиграть. Грамотный подбор разгрузки и оружия крайне важен, в том числе из-за того, что теперь во время матчей игроки могут покупать в магазинах только одно основное оружие. Портал rockpapershotgun.com составил подборку мощных разгрузок для Warzone 2.

Пять лучших сборок оружия для Warzone 2
Фото: ActivisionActivision

Victus XMR и STB 556

Видео дня

Отличная разгрузка для перестрелок на дальних дистанциях, которые нередко случаются в Warzone 2. Victus XMR — лучшая снайперская винтовка за счет высокого урона на больших дистанциях. Если взять к ней в пару точную штурмовую винтовку STB 556, то вы получите весьма универсальный комплект снаряжения, сохраняющий эффективность на любой дистанции.

Victus XMR

  • Дуло: Bruen Counter-Ops
  • Ствол: Mack 8 33.5 Super
  • Лазер: VLK LZR 7MW
  • Боеприпасы: .50 Cal High Velocity
  • Задняя рукоять: Bruen Q900 Grip

STB 556

  • Дуло: Harbinger D20
  • Ствол: 24.4” Bruen S-620
  • Подств. планка: FTAC Ripper 56
  • Приклад: Bruen TS-30 Comb
  • Оптика: SZ Holotherm

SP-R 208 и FSS Hurricane

Если вы хотите собрать чуть более мобильную разгрузку, способную покрывать средние и длинные дистанции, можно попробовать это сочетание: оно жертвует толикой огневой мощи ради скорости. SP-R 208 выполняет роль мощной, но комфортной и легкой снайперской винтовки, которая вполне может поражать цели на расстоянии нескольких сотен метров. FSS Hurricane же может составить конкуренцию штурмовым винтовкам в плане точности на средних дистанциях, параллельно повышая мобильность игрока.

SP-R 208

  • Ствол: 18.5” XRK Resonate
  • Боеприпасы: 7.62 High Velocity
  • Магазин: на 15 патронов
  • Затвор: FSS ST87 Bolt
  • Оптика: Schlager 4X

FSS Hurricane

  • Дуло: AVR-T90 Comp
  • Ствол: FSS Cannonade 16”
  • Подств. планка: FTAC Ripper 56
  • Приклад: Assault-60 Stock Factory
  • Оптика: Cronen Mini Pro

M4 и Expedite 12

M4 — крайне гибкая в плане персонализации штурмовая винтовка, которую можно настроить, наверное, под любую ситуацию. Для Warzone 2, конечно же, подойдет конфигурация, рассчитанная средние и дальние дистанции. Она вряд ли сможет перестрелять снайперские винтовки, но все равно хорошо проявит себя. А в пару к универсальному оружию можно взять узко специализированное: например, Expedite 12 — лучший дробовик в игре.

M4

  • Дуло: XTEN Havoc 90
  • Ствол: Hightower 20” Barrel
  • Подств. планка: FTAC Ripper 56
  • Боеприпасы: 5.56 High Velocity
  • Оптика: SZ Holotherm

Expedite 12

  • Дуло: Bryson Choke
  • Лазер: Schlager ULO-66 Laser
  • Подств. планка: FTAC Ripper 56
  • Приклад: Resonance Stock Collapsed
  • Затвор: Expedite L-Bolt

MCPR-300 и Kastov 762

MCPR-300 немного проигрывает Victus XMR в плане огневой мощи, но взамен предлагает лучшую эргономику и мобильность, что позволяет снайперской винтовке сохранять эффективность на средних дистанциях. Для столкновений на ближних подойдет Kastov 762, настроенный для максимального контроля отдачи.

MCPR-300

  • Дуло: Bruen Agent 90
  • Ствол: 22” OMX-456
  • Магазин: на 5 патронов
  • Задняя рукоять: Cronen Cheetah Grip
  • Оптика: Forge Tac Delta 4

Kastov 762

  • Дуло: TY-LR8
  • Ствол: IG-K30 406mm
  • Подств. планка: FTAC Ripper 56
  • Боеприпасы: 7.62 High Velocity
  • Оптика: Cronen Mini Pro

Raal MG и Fennec 45

Raal MG — однозначно лучший пулемет в Warzone 2. Он мощный, неожиданно точный и комфортный при стрельбе на больших дистанциях, если правильно его настроить. Отличным компаньоном для него станет Fennec 45: самое скорострельное оружие в игре и одно из самых легких. Этот ПП — идеальный кандидат для перестрелок в тесных пространствах.

Raal MG

  • Дуло: Cronen DM338
  • Подств. планка: SA Side Grip
  • Боеприпасы: .338 Mag High Velocity
  • Магазин: лента на 50 патронов
  • Оптика: SZ Holotherm

Fennec 45

  • Дуло: AVR-T90 Comp
  • Ствол: ZLR 16.5” Ignition Barrel
  • Подств. планка: Agent Grip
  • Магазин: Fennec Mag 45
  • Оптика: Cronen Mini Pro
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