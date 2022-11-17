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58 минут назад

Экранизацией Streets of Rage займутся создатели «Джона Уика»

Чемпионат.com

Издание Variety сообщило, что экранизацией битемапа Streets of Rage займётся кинокомпания Lionsgate, известная по «Джону Уику». Работать над лентой будет Дерек Колстад, написавший сценарий для «Джона Уика».

Экранизацией Streets of Rage займутся создатели «Джона Уика»
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Колстад отметил, что он рад поработать над Streets of Rage, поскольку в детстве любил эту игру. Также к работе привлекут Тору Накахару, который продюсировал «Соника в кино».

Когда при мне впервые упомянули идею о фильме Streets of Rage, я был в восторге от этого. Делать что-то по игре SEGA? 10-летний я сейчас бы ухмыльнулся.

Streets of Rage — популярная серия битемапов, начатая SEGA в 1991 году. В игре рассказывалось про бывших полицейских, которые своим силами сражались с преступным синдикатом. Последняя игра франшизы вышла в 2020 году.

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