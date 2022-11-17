Релиз Dead Island 2 отложили до апреля

Компания Embracer Group в своём финансовом отчёте сообщила о переносе многострадального зомби-экшена Dead Island 2. Игру хотели выпустить в феврале, но её релиз отодвинули на 28 апреля.

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В августе Dead Island 2 была как бы повторно анонсирована, хотя изначально тайтл представили публике аж в 2014 году. За это время проект сменил разработчиков, а фанаты не думали, что когда-нибудь смогут увидеть игру воочию.

В Dead Island 2 будет открытый мир, разделённый на большие районы Лос-Анджелеса. Главному герою предстоит отбиваться от орд мертвецов и узнать тайну происхождения вируса. В отличие от оригинала, вторая часть должна стать яркой за счёт самого Лос-Анджелеса. События Dead Island и Dead Island: Riptide разворачивались на тропических островах.