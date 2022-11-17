Oppo показала трассировку лучей на системе с SoC Snapdragon 8 Gen 2

Возможность использования аппаратного ускорения трассировки лучей вскоре придет и на мобильные платформы. Так, в SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, показанной на днях, имеется эта технология, и компания Oppo также показала, как она будет работать.

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Для этого запустили мобильный шутер от первого лица Camp Guard. В игре задействованы более 2 тысяч моделей и сотни текстур. Для игры обе компании специально оптимизировали драйверы так, чтобы система могла вытягивать трассировку лучей и большую частоту кадров.

Кроме трассировки лучей, задействовали и технологию Variable Rate Shading для более плавного процесса игры.

Пока все тесты проходили в разрешении 720p при 60 FPS, но при этом все равно получается добиваться эффекта освещения и теней от объектов, а также динамически прозрачной воды с правильным преломлением света.

Разработчики пока не говорят, какие игры и когда можно будет поиграть с помощью такой технологии, но, вероятнее всего, с запуском в продажу первых смартфонов на Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 уже несколько проектов к тому моменту будут в доступе.