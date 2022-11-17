В сети появился ролик с постаревшими героями GTA 5

Ютубер TeaserPlay показал весьма трогательный ролик, где герои GTA 5 встретились спустя много лет. В ролике Майкл, Франклин и Тревор решили вновь собраться в 2044 году.

Автор заметно преобразил и город Лос-Сантос, облик которого заметно отличается от привычного из игры. В ролике у Франклина новая собака робот, Тревор все также занимается беспределом, а Майкл стоит у своего особняка. Герои собираются в городе и начинают о чем-то напряжённо спорить. В комментариях фанаты хвалят работу TeaserPlay и отмечают высокую планку, которую задала GTA 5 для будущих игр серии.