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1 час назад

В сети появился ролик с постаревшими героями GTA 5

Droidnews

Ютубер TeaserPlay показал весьма трогательный ролик, где герои GTA 5 встретились спустя много лет. В ролике Майкл, Франклин и Тревор решили вновь собраться в 2044 году.

В Сети появился ролик с постаревшими героями GTA 5
Фото: Droidnews.ruDroidnews.ru

Автор заметно преобразил и город Лос-Сантос, облик которого заметно отличается от привычного из игры. В ролике у Франклина новая собака робот, Тревор все также занимается беспределом, а Майкл стоит у своего особняка. Герои собираются в городе и начинают о чем-то напряжённо спорить. В комментариях фанаты хвалят работу TeaserPlay и отмечают высокую планку, которую задала GTA 5 для будущих игр серии.

Стоит отметить, что ранее на канале TeaserPlay вышел похожий ролик, где автор показал постаревшего Си-Джея из GTA San Andreas, который на старости лет приезжает на родной район, являющийся стартовой локацией в игре.

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