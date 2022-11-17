Компания-издатель популярных видеоигр Bethesda прокомментировала открытое письмо композитора Мика Гордона. В нем Гордон подробно рассказал обо всех проблемах, которые связаны с созданием саундтрека к шутеру Doom Eternal.

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В своей публикации компания отметила, что Мик «неверно охарактеризовал и представил в ложном свете» команду id Software, руководителя студии Марти Страттона и своего коллегу-композитора Чада Моссхолдера.

«Мы презираем искажение фактов и использование «частичной правды», - подчеркнули в Bethesda.

Компания готова представить все документы, позволяющие разобраться в этой истории. При этом, Bethesda гордится своим предыдущим сотрудничеством с Гордоном и просила поклонников видеоигр воздерживаться от выводов, основанных только на его рассказе, и от нападок на сотрудников id.

После публикации письма Гордона фанаты начали требовать справедливости для композитора, несмотря на его просьбу воздержаться от подобных выступлений.