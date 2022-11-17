Компания-издатель популярных видеоигр Bethesda прокомментировала открытое письмо композитора Мика Гордона. В нем Гордон подробно рассказал обо всех проблемах, которые связаны с созданием саундтрека к шутеру Doom Eternal.
В своей публикации компания отметила, что Мик «неверно охарактеризовал и представил в ложном свете» команду id Software, руководителя студии Марти Страттона и своего коллегу-композитора Чада Моссхолдера.
«Мы презираем искажение фактов и использование «частичной правды», - подчеркнули в Bethesda.
Компания готова представить все документы, позволяющие разобраться в этой истории. При этом, Bethesda гордится своим предыдущим сотрудничеством с Гордоном и просила поклонников видеоигр воздерживаться от выводов, основанных только на его рассказе, и от нападок на сотрудников id.
После публикации письма Гордона фанаты начали требовать справедливости для композитора, несмотря на его просьбу воздержаться от подобных выступлений.
Релиз Doom Eternal состоялся 20 марта 2020 года. Игра доступна на ПК, консолях и Switch. Вскоре после выхода шутера Гордон был уволен, и саундтрек для дополнений написали другие композиторы. В сложившейся ситуации Гордон и руководство id Software обвинили друг друга.