В Microsoft Teams появились встроенные игры "Косынка" и "Сапер"

В Microsoft Teams встроили приложение Games for Work, которое позволяет пользователям запускать казуальные многопользовательские игры, сообщает портал Engadget. Теперь клиенты корпоративного мессенджера смогут играть в «Косынку», «Сапер» и другие популярные игры из Windows.

Для реализации проекта разработчики Teams объединились с сотрудниками подразделения Microsoft Casual Games. По словам компании, идея заключается в том, чтобы помочь работникам восстановить силы за время перерыва. Отмечается, что такое развлечение на протяжении 45 минут позволяет работникам быть на 20% продуктивнее.