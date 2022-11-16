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1 час назад

В Microsoft Teams появились встроенные игры "Косынка" и "Сапер"

Газета.Ru

В Microsoft Teams встроили приложение Games for Work, которое позволяет пользователям запускать казуальные многопользовательские игры, сообщает портал Engadget. Теперь клиенты корпоративного мессенджера смогут играть в «Косынку», «Сапер» и другие популярные игры из Windows.

В Microsoft Teams появились встроенные игры "Косынка" и "Сапер"
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Для реализации проекта разработчики Teams объединились с сотрудниками подразделения Microsoft Casual Games. По словам компании, идея заключается в том, чтобы помочь работникам восстановить силы за время перерыва. Отмечается, что такое развлечение на протяжении 45 минут позволяет работникам быть на 20% продуктивнее.

«Исследования показывают, что игры способствуют развитию когнитивных способностей и развитию эмпатии, поощряют интеграцию, сплочение команды и обучение», — уверены в Microsoft.

Ранее «Газета.Ru» рассказывала, что Microsoft забанила 4,8 млн пользователей Xbox за жульничество, домогательство и другие нарушения.

Игры,Microsoft,
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