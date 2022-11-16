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1 час назад

Журналисты поделились 16 минутами задорного геймплея Goat Simulator 3

Игромания.ру

Журналисты IGN опубликовали 16-минутный ролик с геймплеем из начала Goat Simulator 3. И разработчики остаются верными своим традициям, предлагая игрокам погрузиться в мир отсылок: в частности, к «Скайриму». После чего один из персонажей просит геймеров веселиться и «не делать рефанд».

Журналисты поделились 16 минутами задорного геймплея Goat Simulator 3
Фото: Игромания.руИгромания.ру

И, конечно же, вскоре начинается уморительное безумие, когда главная героиня исследует мир, находит секреты и то и дело мешает местным жителям и обитателям. Причём перемещается протагонист не только на своих четверых, но и (спустя некоторое время) с помощью крыльев или огромных ходулей.

Сама Goat Simulator 3 выходит уже завтра, 17 ноября, на PlayStation 5, Xbox Series и PC (для начала только в Epic Games Store).

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