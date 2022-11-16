Журналисты поделились 16 минутами задорного геймплея Goat Simulator 3

Журналисты IGN опубликовали 16-минутный ролик с геймплеем из начала Goat Simulator 3. И разработчики остаются верными своим традициям, предлагая игрокам погрузиться в мир отсылок: в частности, к «Скайриму». После чего один из персонажей просит геймеров веселиться и «не делать рефанд».

Фото: Игромания.ру Игромания.ру

И, конечно же, вскоре начинается уморительное безумие, когда главная героиня исследует мир, находит секреты и то и дело мешает местным жителям и обитателям. Причём перемещается протагонист не только на своих четверых, но и (спустя некоторое время) с помощью крыльев или огромных ходулей.