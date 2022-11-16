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38 минут назад

Call of Duty: Warzone 2 официально запустили по всем миру

Чемпионат.com

Activision решила не ждать официального старта и запустила серверы Call of Duty: Warzone 2 по всему миру. Менять регион больше не нужно. Однако ранние ограничения сохраняются.

Call of Duty: Warzone 2 официально запустили по всем миру
Фото: ACTIVISIONACTIVISION

В DMZ (аналог The Division, Escape from Tarkov или Hazard Zone из Battlefield 2042) можно играть исключительно втроём — или с отключением заполнения отряда, но другие игроки в матче будут играть втроем.

В королевской битве вообще включены исключительно отряды — то есть матчи на четверых.

Возможно, в королевскую битву добавят возможность играть в одиночку, вдвоём и втроем через пару часов — в 21:00 мск с обновлением списка режимов. А вот DMZ в ближайшее время останется режимом исключительно на троих.

Ранее сегодня в Call of Duty: Modern Warfare 2 стартовал первый сезон — он общий с Warzone 2.

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