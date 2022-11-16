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44 минуты назад

Морская выживалка Raft получит и консольные версии

Игромания.ру

Этим летом морская выживалка Raft покинула ранний доступ на PC, получая очень положительные отзывы со стороны аудитории. Так что разработчики быстро смекнули, что игру было бы не плохо выпустить на новых платформам, анонсировав Raft для консолей.

Морская выживалка Raft получит и консольные версии
Фото: Игромания.руИгромания.ру

При этом студия Redbeet Interactive не раскрывает точный список консолей, на которых хотели бы выпустить игру, но добавляют, что стремятся сделать версии для как можно большего числа платформ. При этом, конечно же, не забывая о качестве: нужно, чтобы консольные версии ни в чём не уступали PC.

Но, конечно, всё это требует времени, так что разработчики пока что не готовы назвать даже примерную дату выхода. Но они обещают, что поделятся новостями, как только смогут.

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