Морская выживалка Raft получит и консольные версии

Этим летом морская выживалка Raft покинула ранний доступ на PC, получая очень положительные отзывы со стороны аудитории. Так что разработчики быстро смекнули, что игру было бы не плохо выпустить на новых платформам, анонсировав Raft для консолей.

Фото: Игромания.ру Игромания.ру

При этом студия Redbeet Interactive не раскрывает точный список консолей, на которых хотели бы выпустить игру, но добавляют, что стремятся сделать версии для как можно большего числа платформ. При этом, конечно же, не забывая о качестве: нужно, чтобы консольные версии ни в чём не уступали PC.