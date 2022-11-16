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25 минут назад

Аналитики ожидают сокращение рынка видеоигр в 2022 году

Игромания.ру

Аналитики Newzoo ожидают, что мировой объём рынка видеоигр в 2022 году сократится на 4,3%, в сравнении с прошлым годом, и составит около $184,4 млрд. Это будет первое снижение показателей за время мониторинга компанией рынка. К слову, ещё в начале года она ожидала, что его объём в этом году достигнет $196,8 млрд.

Аналитики предрекли падение рынку видеоигр
Фото: Игромания.руИгромания.ру

Компания отмечает, что сокращение рынка обусловлено рядом факторов, в том числе не таким успешным, как ожидалось, распространением консолей. Кроме того, год показывает «коррекцию» после двух лет роста из-за пандемии коронавируса. И даже при снижении объёма рынка в этом году общий рост за 2020-2022 год оказался на $43 млрд больше, чем прогнозировала Newzoo ещё до пандемии.

В этом году объём рынка PC, согласно свежим прогнозам, увеличится на 0,5% и составит $40,5 млрд, а вот мобильный сегмент упадёт на 6,4%, достигнув, впрочем, $92,2 млрд. Что касается консолей, они упадут на 4,2% и составят $51,8 млрд. В случае двух последних платформ аналитики и так ожидали падение, но полагали, что оно будет меньшим.

Также Newzoo ожидает, что к 2025 году объём рынка вырастет до $211,2 млрд.

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