Покупателей God of War: Ragnarok в России обманули

В версии God of War: Ragnarok , которую продают в сети « М.Видео » на дисках, нет русской озвучки. Ритейлер начал отправлять письма на электронную почту всем, кто предзаказал физическую копию игры.

Оказалось, что русская озвучка доступна далеко не во всех регионах PlayStation Store. К примеру, в Турции есть только субтитры. Полный дубляж стоит искать в версиях для европейских стран — например, Чехии или Польши. Где и как купить God of War Ragnarok в России Заглавное фото: wall.alphacoders.com