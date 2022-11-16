Покупателей God of War: Ragnarok в России обманули

В версии God of War: Ragnarok , которую продают в сети «М.Видео» на дисках, нет русской озвучки. Ритейлер начал отправлять письма на электронную почту всем, кто предзаказал физическую копию игры.
Первым неприятным известием поделился журналист Михаил Шевкун. К своему посту он приложил скриншот письма от «М.Видео».
Оказалось, что русская озвучка доступна далеко не во всех регионах PlayStation Store. К примеру, в Турции есть только субтитры. Полный дубляж стоит искать в версиях для европейских стран — например, Чехии или Польши. Где и как купить God of War Ragnarok в России Заглавное фото: wall.alphacoders.com