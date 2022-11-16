В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+5° в 
USD 60.31EUR 62.63
Войти в почту
39 минут назад

Покупателей God of War Ragnarok в России обманули — версию на диске лишили главной фишки

Cq.ru

В версии God of War: Ragnarok , которую продают в сети «М.Видео» на дисках, нет русской озвучки. Ритейлер начал отправлять письма на электронную почту всем, кто предзаказал физическую копию игры.

Покупателей God of War: Ragnarok в России обманули
Фото: Cq.ruCq.ru

Первым неприятным известием поделился журналист Михаил Шевкун. К своему посту он приложил скриншот письма от «М.Видео».

CQ.ru

Оказалось, что русская озвучка доступна далеко не во всех регионах PlayStation Store. К примеру, в Турции есть только субтитры. Полный дубляж стоит искать в версиях для европейских стран — например, Чехии или Польши. Где и как купить God of War Ragnarok в России Заглавное фото: wall.alphacoders.com

Игры,М.Видео,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители