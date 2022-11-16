В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+5° в 
USD 60.31EUR 62.63
Войти в почту
37 минут назад

Для Call of Duty: Warzone 2 выпустили большой патч — скачайте его до выхода игры!

Чемпионат.com

Activision после небольшой задержки выпустила первый крупный патч для Call of Duty: Modern Warfare 2 и Call of Duty: Warzone 2 — он занимает до 60 ГБ в зависимости от платформы.

Для Call of Duty: Warzone 2 выпустили большой патч
Фото: ACTIVISIONACTIVISION
  • ПК (Steam) — 28,3 ГБ
  • ПК (Battle.net) — 32 ГБ
  • PS5 — 25 ГБ
  • PS4 — 30 ГБ
  • Xbox — 50-60 ГБ.

При этом отмечается, что стоит проверить обновления паков с контентом на консолях — они также обновляются. Поскольку многие играют на российских аккаунтах, тут могут возникнуть трудности с автоматическим обновлением.

Кстати, после патча обновилась и иконка шутера — она теперь объединят MW2 и Warzone 2.

Старт серверов Warzone 2 состоится через несколько часов, в 21:00 мск. Тогда же начнётся первый сезон Modern Warfare 2, который включает в себя новый контент и первый боевой пропуск с новой системой распространения.

Игры,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители