Для Call of Duty: Warzone 2 выпустили большой патч

Activision после небольшой задержки выпустила первый крупный патч для Call of Duty: Modern Warfare 2 и Call of Duty: Warzone 2 — он занимает до 60 ГБ в зависимости от платформы.
При этом отмечается, что стоит проверить обновления паков с контентом на консолях — они также обновляются. Поскольку многие играют на российских аккаунтах, тут могут возникнуть трудности с автоматическим обновлением.
Кстати, после патча обновилась и иконка шутера — она теперь объединят MW2 и Warzone 2.
Старт серверов Warzone 2 состоится через несколько часов, в 21:00 мск. Тогда же начнётся первый сезон Modern Warfare 2, который включает в себя новый контент и первый боевой пропуск с новой системой распространения.