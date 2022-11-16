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2 часа назад

God of War Ragnarok в «М.Видео» будет продаваться без русской озвучки

Чемпионат.comиещё 1

Магазин «М.Видео» сообщил очень неприятные новости для предзаказавших God of War Ragnarok — в игре, которая поступит в продажу на дисках, русскими будут исключительно субтитры. Скорее всего, это же касается предзаказов в «Эльдорадо».

God of War Ragnarok в «М.Видео» будет продаваться без русской озвучки
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

При этом первые поставки дисков ожидаются уже на следующей неделе — с 21 по 27 ноября.

Русская озвучка в God of War Ragnarok доступна далеко не везде — к примеру, покупатели цифровой копии в Турции также остались только с субтитрами. Мы выпускали специальный материал, где рассказали, как гарантированно приобрести игру с русской озвучкой — это российский, польский и украинский PS Store.

Ситуация с отсутствием озвучки может повториться и в других магазинах, поэтому предварительно стоит убедиться, что у игры есть русская озвучка, если для вас это критично.

Игры,М.Видео,
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