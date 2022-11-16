Virtus.pro ищет новых игроков для состава по Dota 2

Как стало известно «Чемпионату», организация рассматривает почти 20 игроков с очень высоким рейтингом и сейчас проводит большое количество тестовых матчей в различных вариациях состава.

Источник, близкий к команде, также назвал некоторых игроков, которые могут попасть в финальный ростер Virtus.pro на сезон Dota Pro Circuit 2022/2023. Ими могут стать: