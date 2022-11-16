Virtus.pro ищет новых игроков для состава по Dota 2

Российский клуб Virtus.pro продолжает искать новых игроков для состава по Dota 2.
Фото: VIRTUS.PROVIRTUS.PRO
Как стало известно «Чемпионату», организация рассматривает почти 20 игроков с очень высоким рейтингом и сейчас проводит большое количество тестовых матчей в различных вариациях состава.
Источник, близкий к команде, также назвал некоторых игроков, которые могут попасть в финальный ростер Virtus.pro на сезон Dota Pro Circuit 2022/2023. Ими могут стать:
- Камиль Koma` Биктимиров (сейчас выступает за Luna Gaming);
- Алексей Knight~ Свиридов (One Move);
- Олег sayuw Каленбет (One Move);
- Никита Pantomem Балаганин (One Move);
- Илья Squad1x Кувалдин (Wayfarers);
- Евгений Noticed Игнатенко (играл за BetBoom на TI11);
- Ярослав Limitless Паршин (последний сезон провел в Alliance);
- Андрей Dukalis Куропаткин (Alliance);
- Александр Immersion Хмелевской (Pari Parni);
- Даниял yamich Лазебный из прошлого состава Virtus.pro.