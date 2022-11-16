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33 минуты назад

В Resident Evil Re:Verse добавили боевую локацию «Деревня» и нового персонажа

Игромания.руиещё 1

Многопользовательская Resident Evil Re:Verse получила первое крупное обновление, которое добавило в игру боевую локацию «Деревня» и нового игрового персонажа Тундра.

В Resident Evil Re:Verse добавили боевую локацию «Деревня»
Фото: Igromania.ruIgromania.ru

«Деревня» будет хорошо знакома всем фанатам Resident Evil Village. Боевое поле сосредоточено вокруг статуи «Девы войны», расположенной на деревенской площади, и включает в себя несколько открытых областей и областей с большим количеством укрытий.

Тундра является членом « Охотничьих псов», элитного отряда, возглавляемого Крисом Редфилдом. Этот высокотехнологичный персонаж специализируется на вирусах и ядах, сбивая с толку своих противников перед разрушительной атакой.

Кроме того, в продажу поступили новые скины для Криса и Джилл, а также Premium Pass. Resident Evil Re:Verse вышла 28 октября 2022 года на PC, Xbox One и PS4 — в один день с Resident Evil Village Gold Edition.

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