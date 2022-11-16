В Resident Evil Re:Verse добавили боевую локацию «Деревня»

Многопользовательская Resident Evil Re:Verse получила первое крупное обновление, которое добавило в игру боевую локацию «Деревня» и нового игрового персонажа Тундра.
«Деревня» будет хорошо знакома всем фанатам Resident Evil Village. Боевое поле сосредоточено вокруг статуи «Девы войны», расположенной на деревенской площади, и включает в себя несколько открытых областей и областей с большим количеством укрытий.
Тундра является членом « Охотничьих псов», элитного отряда, возглавляемого Крисом Редфилдом. Этот высокотехнологичный персонаж специализируется на вирусах и ядах, сбивая с толку своих противников перед разрушительной атакой.
Кроме того, в продажу поступили новые скины для Криса и Джилл, а также Premium Pass. Resident Evil Re:Verse вышла 28 октября 2022 года на PC, Xbox One и PS4 — в один день с Resident Evil Village Gold Edition.