Что говорят про RTX 4080: самую многообещающую видеокарту NVIDIA

В Сети появились первые обзоры GeForce RTX 4080 — премиальной видеокарты NVIDIA. Если верить отзывам экспертов, устройство опережает как своего предшественника, так и флагманы прошлых поколений, однако ценник портит хорошие впечатления.

Фото: Engadget Engadget

GeForce RTX 4080 — одна из старших моделей линейки. Видеокарта построена на базе 5-нм графического процессора AD103, который имеет 9728 ядер CUDA, 304 тензорных ядра и 76 RT. RTX 4080 работает при тактовой частоте от 2205 до 2507 МГц, объем видеопамяти GPU составляет 16 ГБ GDDR6X. Ранее NVIDIA планировала также выпустить менее мощную версию видеокарты на 12 ГБ памяти, но отказалась от этой затеи.

Видео дня

Практически все специалисты похвалили высокую производительность видеокарты. Согласно результатам тестирования Tom’s Hardware, RTX 4080 на 51% опережает показатели RTX 3080 в играх в разрешении 4К; она также превосходит RTX 3090 Ti на 21%. Иными словами, GPU ненамного отстает от флагманской RTX 4090. Если говорить о конкурентах от AMD, производительность RTX 4080 на 29% выше Radeon RX 6950 XT. Это неплохая цифра, но, если верить заявлениям AMD о том, что будущая RX 7900 XTX превосходит предшественника на 50-70%, то GPU от NVIDIA вскоре получит серьезного соперника.

Tom's Hardware

RTX 4080 также хорошо показывает себя при включенной трассировке лучей: в этом плане она опережает RTX 3090 Ti (26%), RTX 3080 (72%) и RX 6950 (более 200%). DLSS позволяет видеокарте достичь результатов RTX 4090, хотя в разрешении 1080р разрыв и так невелик. Пользователи Full HD мониторов вряд ли почувствуют значительную разницу.

Кроме того, энергопотребление RTX 4080 оказалось гораздо более демократичным, чем непомерные аппетиты RTX 4090. Номинальное потребление для Founders Edition составляет 320 Вт, но под нагрузкой GPU поглощал примерно 300 Вт: значительно меньше, чем RTX 3080, пиковое энергопотребление которой могло доходить до 371 Вт. Tom’s Hardware утверждает, что, для поддержания тактовой частоты около 3000 МГц, в играх RTX 4080 потребляет чуть больше 300 Вт. Это хорошее соотношение между производительностью и энергопотреблением.

Подытоживая, эксперты назвали RTX 4080 хорошим вариантом для сборки игрового ПК, если вам нужна видеокарта для 4К-гейминга, но цена GPU все равно ощутимо завышена. Если RTX 3080 в свое время стоила $699, то за новинку придется отдать минимум $1199. Возможно, этот нюанс позволит RX 7900 XTX стать полноправным конкурентом устройства NVIDIA.