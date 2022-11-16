На «Грэмми» появится музыка из игр

Американская Национальная академия искусства и науки звукозаписи решила добавить в номинации новую категорию, которой до этого никогда не было — «Лучший саундтрек видеоигры или другого интерактивного медиа».
За награду поборются видеоигры, вышедшие в 2021 году. Исключением разве что стало дополнение Dawn of Ragnarok для Assassin's Creed Valhalla.
Номинанты на премию за лучший игровой саундтрек
Кто заберёт премию станет известно во время церемонии, которая пройдёт 5 февраля 2023 года. Вероятно, на награждении в 2024 году выберут игры, вышедшие в этом году. Тут и Elden Ring, и God of War Ragnarok, и много других проектов.