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59 минут назад

Саундтреки из игр впервые номинировали на музыкальную премию «Грэмми»

Чемпионат.com

Американская Национальная академия искусства и науки звукозаписи решила добавить в номинации новую категорию, которой до этого никогда не было — «Лучший саундтрек видеоигры или другого интерактивного медиа».

На «Грэмми» появится музыка из игр
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

За награду поборются видеоигры, вышедшие в 2021 году. Исключением разве что стало дополнение Dawn of Ragnarok для Assassin's Creed Valhalla.

Номинанты на премию за лучший игровой саундтрек

  • Aliens: Fireteam Elite от композитора Остина Уинтори
  • Assassin's Creed Valhalla: Dawn Of Ragnarok от композитора Стефани Иконому
  • Call Of Duty: Vanguard от композитора Беара Маккрири
  • «Стражи Галактики» от композитора Ричарда Джейкса
  • Old World от композитора Кристофера Тина

Кто заберёт премию станет известно во время церемонии, которая пройдёт 5 февраля 2023 года. Вероятно, на награждении в 2024 году выберут игры, вышедшие в этом году. Тут и Elden Ring, и God of War Ragnarok, и много других проектов.

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