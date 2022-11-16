На «Грэмми» появится музыка из игр

Американская Национальная академия искусства и науки звукозаписи решила добавить в номинации новую категорию, которой до этого никогда не было — «Лучший саундтрек видеоигры или другого интерактивного медиа».

За награду поборются видеоигры, вышедшие в 2021 году. Исключением разве что стало дополнение Dawn of Ragnarok для Assassin's Creed Valhalla.

Кто заберёт премию станет известно во время церемонии, которая пройдёт 5 февраля 2023 года. Вероятно, на награждении в 2024 году выберут игры, вышедшие в этом году. Тут и Elden Ring, и God of War Ragnarok, и много других проектов.