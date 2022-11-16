Sims 4 перестанет работать на старых компьютерах: как спасти сохранения

Electronic Arts объявила, что в скором времени The Sims 4 перестанет работать на старых ПК с 32-битной системой. Издание The Sims 4 Legacy Edition будет отключено 12 декабря.

Если у вас 32-битная система, то для игры в The Sims 4 после 12 декабря вам нужно либо перейти на 64-разрядную версию Windows, либо приобрести новый ПК, где тоже будет 64-битная система. EA отметила, что сохранения с Legacy Edition можно будет перенести.