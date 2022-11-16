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21 минуту назад

The Sims 4 перестанет работать на старых компьютерах

Чемпионат.com

Electronic Arts объявила, что в скором времени The Sims 4 перестанет работать на старых ПК с 32-битной системой. Издание The Sims 4 Legacy Edition будет отключено 12 декабря.

Sims 4 перестанет работать на старых компьютерах: как спасти сохранения
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Если у вас 32-битная система, то для игры в The Sims 4 после 12 декабря вам нужно либо перейти на 64-разрядную версию Windows, либо приобрести новый ПК, где тоже будет 64-битная система. EA отметила, что сохранения с Legacy Edition можно будет перенести.

Как перенести сохранения?

  • Откройте папку «Документы» и найдите там Electronic Arts.
  • Скопируйте папку под названием «The Sims 4 Издание Legacy».
  • Перенесите папку в ту же папку на новом компьютере (Documents/Electronic Arts) и переименуйте её в The Sims 4.
  • Запустите игру.

Кстати, сама The Sims 4 доступна бесплатно на всех актуальных платформах.

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