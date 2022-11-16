Глава Xbox назвал справедливую цену на облачную консоль Microsoft

Глава Xbox Фил Спенсер дал интервью изданию The Verge, в котором поделился новыми подробностями о проекте Keystone, бюджетном облачном девайсе Microsoft.

Фото: Игромания.ру Игромания.ру

Ранее старый прототип консоли был замечен на одной из фотографий Спенсера, сделанных у него в офисе. Известно, что Microsoft уже изменила свои планы по развитию Xbox Cloud Gaming и отказалась от текущей версии Keystone в пользу некого нового подхода.

Спенсер хочет, чтобы финальная консоль Keystone на релизе стоила в районе 99-129 долларов, однако прошлая версия, к сожалению, подбиралась к более дорогому ценнику. При этом в комплект также планировали включить геймпад.Keystone, замеченная на полке Спенсера, было собрана всего за девять месяцев. Несколько человек протестировали девайс у себя дома, и он работал «очень, очень хорошо».

На недавней конференции WSJ Tech Live Спенсер рассказал о том, что всё ещё рассчитывает на создание девайса Microsoft для поддержки Xbox Cloud Gaming. Однако на это уйдут годы.