Глава Xbox назвал справедливую цену на облачную консоль Microsoft

Глава Xbox Фил Спенсер дал интервью изданию The Verge, в котором поделился новыми подробностями о проекте Keystone, бюджетном облачном девайсе Microsoft.
Ранее старый прототип консоли был замечен на одной из фотографий Спенсера, сделанных у него в офисе. Известно, что Microsoft уже изменила свои планы по развитию Xbox Cloud Gaming и отказалась от текущей версии Keystone в пользу некого нового подхода.
Спенсер хочет, чтобы финальная консоль Keystone на релизе стоила в районе 99-129 долларов, однако прошлая версия, к сожалению, подбиралась к более дорогому ценнику. При этом в комплект также планировали включить геймпад.Keystone, замеченная на полке Спенсера, было собрана всего за девять месяцев. Несколько человек протестировали девайс у себя дома, и он работал «очень, очень хорошо».
На недавней конференции WSJ Tech Live Спенсер рассказал о том, что всё ещё рассчитывает на создание девайса Microsoft для поддержки Xbox Cloud Gaming. Однако на это уйдут годы.
Кроме того, Спенсер поделился своими мыслями по поводу подписочных сервисов. Глава Xbox признался, что в компании не стремятся к миру, в котором подписки стали бы доминирующими на рынке. По его словам, «значительную часть бизнеса в течение десяти с лишним лет будут составлять бесплатные игры с монетизацией, аддонами и боевыми пропусками». Подписочные сервисы в свою очередь останутся дополнением.