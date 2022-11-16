В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+6° в 
USD 60.31EUR 62.63
Войти в почту
9 минут назад

Мясная нарезка от Кратоса: по God of War выпустили кулинарную книгу

Чемпионат.com

В God of War Ragnarok уделили чуть больше внимание питанию Кратоса и его сына Атрея. Видимо, этим вдохновилось издательство Insight Editions и выпустило кулинарную книгу God of War: The Official Cookbook of the Nine Realms.

Мясная нарезка от Кратоса: по God of War выпустили кулинарную книгу
Фото: INSIGHT EDITIONSINSIGHT EDITIONS

Всего в книге есть более 60 рецептов: от быстрых закусок, которыми можно перекусить, до изысканных горячих блюд и десертов. Отмечается, что в книге собраны рецепты блюд из всех миров, которые существуют в God of War.Важно, что рецепты сопровождены яркими зарисовками и пошаговыми инструкциями. Приготовить что-то вкусное и необычное сможет даже дилетант.

Над книгой работали Виктория Розенталь, Рик Барба и Айрис Компиет. Её уже можно заказать через сайт по цене в $ 39 (примерно 2,5 тыс. рублей).

Сама God of War Ragnarok доступна на PS4 и PS5.

Игры,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители