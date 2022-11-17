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1 час назад

Call of Duty: Warzone 2 показала рекордный старт. Только в Steam было 450 тыс. игроков

Чемпионат.comиещё 1

Вчера вечером Activision выпустила Call of Duty: Warzone 2 — и интерес к королевской битве ожидаемо оказался очень высоким. Наплыв аудитории был настолько большим, что серверы игры с трудом справлялись с присчитыванием данных и поддержкой подбора игроков.

Call of Duty: Warzone 2 показала рекордный старт
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

На платформах Steam, Battle.net, PSN и Xbox Live проблемы также наблюдались — Blizzard даже пришлось у себя временно отключить возможность загрузки любых игр, чтобы хоть как-то справиться с наплывом.

Данных по другим платформам нет, но только в Steam пиковый онлайн ночью превысил 450 тыс. человек — это абсолютный рекорд для Call of Duty (хотя его совсем недавно установила свежая Modern Warfare 2). А вот у конкурентов по жанру пока пиковые онлайны были выше:

  • Apex Legends — 511 676 человек (сейчас — 356 тыс.);
  • PUBG — 3 257 248 человек (сейчас — 401 тыс.).

Warzone 2 имеет все шансы обойти исторический рекорд Apex Legends, если разработчики смогут поддерживать интерес к королевской битве должным образом. Первые впечатления игроков от баттл-рояля сейчас смешанные.

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