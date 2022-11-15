К релизу Nemesis: Lockdown выпустили динамичный синематик

На днях польская студия InterStudio и издатель Awaken Realms объявили, что 17 ноября пошаговая командная стратегия Nemesis: Lockdown покинет ранний доступ Steam. А теперь к скорому релизу приурочили кинематографический трейлер.

Фото: Игромания.ру Игромания.ру

В видео разработчики попытались передать напряжённую атмосферу цифрового воплощения известной хардкорной настольной игры Nemesis. Её действие разворачивается на космической базе, и команде игроков необходимо успеть сбежать, пока нашествие инопланетян не уничтожит всё и всех.

Игровой процесс Nemesis: Lockdown сравнивают как с классическими хоррорами «Чужие» и «Нечто», так и с современной Among Us, хотя есть существенные отличия. Игроки могут получить самые разные миссии для подготовки бегства, в том числе на убийство соратников. Но детективное расследование в этом случае не проводится.