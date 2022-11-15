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42 минуты назад

К релизу Nemesis: Lockdown выпустили динамичный синематик

Игромания.ру

На днях польская студия InterStudio и издатель Awaken Realms объявили, что 17 ноября пошаговая командная стратегия Nemesis: Lockdown покинет ранний доступ Steam. А теперь к скорому релизу приурочили кинематографический трейлер.

К релизу Nemesis: Lockdown выпустили динамичный синематик
Фото: Игромания.руИгромания.ру

В видео разработчики попытались передать напряжённую атмосферу цифрового воплощения известной хардкорной настольной игры Nemesis. Её действие разворачивается на космической базе, и команде игроков необходимо успеть сбежать, пока нашествие инопланетян не уничтожит всё и всех.

Игровой процесс Nemesis: Lockdown сравнивают как с классическими хоррорами «Чужие» и «Нечто», так и с современной Among Us, хотя есть существенные отличия. Игроки могут получить самые разные миссии для подготовки бегства, в том числе на убийство соратников. Но детективное расследование в этом случае не проводится.

Nemesis: Lockdown провела в раннем доступе менее полугода. И 85% игроков рекомендует её к покупке.

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