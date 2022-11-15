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42 минуты назад

Весь совет директоров Motorsport Games подал в отставку

Игромания.ру

Американская студия Motorsport Games, которая занимается созданием и изданием игр, а также проведением киберспортивных мероприятий, осталась без управления. Весь её совет директоров подал в отставку после споров о том, как будет проводиться финансирование студии.

Весь совет директоров Motorsport Games подал в отставку
Фото: Игромания.руИгромания.ру

Как сообщили Insider Gaming источники в студии, Дмитрий Козко, генеральный директор Motorsport Games, обратился к сотрудникам через внутреннее электронное письмо. Он сообщил, что теперь у оставшегося руководства есть 45 дней на исправление ситуации с возможностью продления переходного периода на 180 дней.

В третьем квартале 2022 финансового года Motorsport Games получила доход в размере 1,2 миллиона долларов. Чистые убытки за этот период составили 7,5 миллиона долларов. Сообщается, что в последние месяцы студию покинул ряд сотрудников, в том числе ключевых.

Motorsport Games известна по гоночным симуляторам NASCAR Heat 5, NASCAR 21: Ignition, KartKraft и rFactor 2. В 2023 году студия собирается выпустить игру, посвящённую гонке «24 часа Ле-Мана».

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