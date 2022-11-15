Весь совет директоров Motorsport Games подал в отставку

Американская студия Motorsport Games, которая занимается созданием и изданием игр, а также проведением киберспортивных мероприятий, осталась без управления. Весь её совет директоров подал в отставку после споров о том, как будет проводиться финансирование студии.

Фото: Игромания.ру Игромания.ру

Как сообщили Insider Gaming источники в студии, Дмитрий Козко, генеральный директор Motorsport Games, обратился к сотрудникам через внутреннее электронное письмо. Он сообщил, что теперь у оставшегося руководства есть 45 дней на исправление ситуации с возможностью продления переходного периода на 180 дней.

В третьем квартале 2022 финансового года Motorsport Games получила доход в размере 1,2 миллиона долларов. Чистые убытки за этот период составили 7,5 миллиона долларов. Сообщается, что в последние месяцы студию покинул ряд сотрудников, в том числе ключевых.