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48 минут назад

Улучшение игр в один клик. Первые детали HYPR-X от AMD

Чемпионат.com

AMD на презентации RDNA 3 раскрыла не только новые видеокарты, но и немало технологий для повышения качества жизни многих пользователей. Одной из них была HYPR-X — она улучшает работу игр буквально одним кликом. Теперь стало известно больше подробностей функции.

AMD обещает улучшить игры "одним кликом"
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

HYPR-X объединяет в себе технологии Radeon Super Resolution, Radeon Boost и Radeon Anti-Lag, работающие с разрешением и задержкой ввода. Они доступны и сейчас на множестве видеокарт, но HYPR-X призвана упростить их использование до единственного клика с помощью отдельных профилей.

Однако не стоит рассчитывать на безоговорочно отличные результаты. К примеру, RSR использует устаревший алгоритм FSR первого поколения, поэтому в играх с поддержкой FSR 2.0 лучше не использовать HYPR-X. Только если совсем уж лень разбираться.

Единственным примером работы HYPR-X стала Dying Light 2, где почему-то не указали видеокарту. Сообщается, что через функцию удалось увеличить количество кадров на 85% — с 90 до 166 FPS. Вдобавок к этому задержка ввода сократилась почти втрое — с 30 до 11 миллисекунд.

Выпуск HYPR-X ожидается в первой половине 2022 года.

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