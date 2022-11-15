Халявы не будет: разработчики Cyberpunk 2077 рассказали про дополнение

В начале сентября CD Projekt анонсировала расширение Phantom Liberty для Cyberpunk 2077, отметив, что оно выйдет в следующем году. Авторы описывают новинку как «шпионский триллер», причём в рамках дополнения к роли Джонни Сильверхенда вернётся Киану Ривз.

Фото: Игромания.ру Игромания.ру

Некоторые из игроков могли полагать, что оно будет доступно бесплатно (как, например, бывало в случае некоторых расширений для третьего «Ведьмака»), так что разработчики в лице руководителя PR-направления компании Радека Грабовского подтвердили, что оно будет платным. Впрочем, дешевле, чем полноценные игры CD Projekt.

«Что касается цены расширения, мы не раскрывали точные детали, но оно будет платным».