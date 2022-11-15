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39 минут назад

Если вдруг вы сомневались: дополнение Cyberpunk 2077: Phantom Liberty будет платным

Игромания.ру

В начале сентября CD Projekt анонсировала расширение Phantom Liberty для Cyberpunk 2077, отметив, что оно выйдет в следующем году. Авторы описывают новинку как «шпионский триллер», причём в рамках дополнения к роли Джонни Сильверхенда вернётся Киану Ривз.

Халявы не будет: разработчики Cyberpunk 2077 рассказали про дополнение
Фото: Игромания.руИгромания.ру

Некоторые из игроков могли полагать, что оно будет доступно бесплатно (как, например, бывало в случае некоторых расширений для третьего «Ведьмака»), так что разработчики в лице руководителя PR-направления компании Радека Грабовского подтвердили, что оно будет платным. Впрочем, дешевле, чем полноценные игры CD Projekt.

«Что касается цены расширения, мы не раскрывали точные детали, но оно будет платным».

Также в сентябре разработчики заявляли, что у них нет планов на крупные дополнения после Phantom Liberty, где, помимо прочего, можно будет услышать Сашу Грей.Сейчас CD Projekt трудится над продолжением Cyberpunk 2077 и несколькими играми во вселенной «Ведьмака».

Игры,Киану Ривз,
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